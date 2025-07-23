Reuters: во Франции контрацептивы USAID на $10 млн сожгут

Контрацептивы американского Агентства по международному развитию (USAID) на сумму в $10 млн сожгут во Франции вместо отправки их в бедные страны после того, как США отклонил предложения ООН о покупке или доставке этих средств. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника. По их словам, американское правительство потратит $160 000 на сжигание этих запасов, хранящихся на предприятии во Франции, которое занимается переработкой медицинских отходов, после решения Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID).

Как пишет агентство, груз несколько месяцев хранился на складе в Бельгии. Среди запасов — противозачаточные имплантаты и таблетки, а также внутриматочные спирали, помогающие предотвратить нежелательную беременность со сроком годности до апреля 2027. Теперь его отправят на предприятие по переработке медотходов во Францию – США потратят на это $160 тысяч.

Госдепартамент США не стал комментировать информацию.

1 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о прекращении реализации программ международной помощи USAID. В своем блоге на Substack он пояснил, что теперь подобные инициативы, отвечающие политике администрации и направленные на защиту американских интересов, перейдут под управление Госдепартамента. Рубио подчеркнул, что новый подход обеспечит более строгий контроль, стратегическое планирование и эффективное исполнение программ.

gxpnews