Lonza превзошла прогноз по основной прибыли благодаря бизнесу по производству лекарств

Швейцарская компания Lonza, производитель моноклональных антител для препаратов против болезни Альцгеймера, сообщила о чистой прибыли EBITDA в размере 1,1 млрд швейцарских франков ($1,39 млрд). В декабре компания объявила о планах выхода из бизнеса по производству капсул и ингредиентов для здоровья (CHI) из-за снижения спроса на фармацевтическую продукцию после пандемии COVID-19.

Согласно отчету за полугодие, Lonza успешно продвигается в подготовке к разделению бизнеса. Финансовый директор Филипп Деке отметил, что оценивать возможную стоимость продажи пока преждевременно, хотя аналитики прогнозируют сумму сделки от 2 до 4 млрд франков.

Продажи компании за полугодие составили 3,6 млрд франков, превысив консенсус-прогноз в 3,5 млрд. Основной вклад (86%) обеспечило контрактное производство лекарственных препаратов (CDMO) благодаря высокому спросу на технологические платформы для млекопитающих, биоконъюгатов и малых молекул.

Lonza повысила прогноз по бизнесу CDMO, ожидая рост продаж на 20–21% (ранее — около 20%) и рентабельности по EBITDA на уровне 30–31% (против прежнего целевого показателя около 30%). Компания прогнозирует более высокие продажи во II полугодии из-за особенностей графика поставок.

Ожидается, что ослабление доллара США окажет негативное влияние на годовые показатели: снижение объема продаж и EBITDA составит 2,5–3,5%.

По итогам 2024 года Lonza сообщила о снижении продаж на 2,1%, до 6,57 млрд швейцарских франков ($7,24 млрд), что оказалось немного ниже прогнозов аналитиков (6,62 млрд франков). Несмотря на это, компания заявила об укреплении позиций и прогнозирует рост продаж на 20% в 2025 году.

gxpnews