Детям до 14 лет предложили бесплатно выдавать лекарства

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно лекарства детям до 14 лет при амбулаторном лечении по назначению врача. Соответствующий законопроект отправлен на заключение в Правительство РФ, сообщила пресс-служба партии. Сейчас в рамках амбулаторного лечения получать лекарства по рецептам могут только дети младше 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет.

По мнению авторов инициативы, эта мера повысит доступность медицинской педиатрической помощи и позволит избежать осложнений для детского здоровья, связанных с соображениями экономии.

«Дети до 14 лет наиболее подвержены риску осложнений при острых и хронических заболеваниях. Таким образом, вовремя начатое медикаментозное лечение — жизненно важное условие сохранения здоровья ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы фракции.

Предполагается, что список лекарств будет соответствовать перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). При этом регионы смогут расширить его самостоятельно при формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

gxpnews