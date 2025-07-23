Российские ученые создали антитело против всех известных штаммов коронавируса

Создано антитело, способное бороться с различными вариантами SARS-CoV-2 — от исходного «уханьского» до современных штаммов XBB.1, XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.16, JN.1 и KS.1. Разработку выполнили специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Федеральным исследовательским центром биотехнологии РАН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИЦ биотехнологии РАН.

Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules. Главным преимуществом нового препарата является его высокая активность даже в низких концентрациях, что позволяет рассматривать его как потенциальное средство для лечения тяжелых форм COVID-19.

В основе исследования лежала иммунизация двугорбого верблюда, у которого выработались особые наноантитела — лишенные легких белковых цепей, они меньше по размеру и глубже проникают в клетки, эффективно блокируя вирус.

Авторы протестировали полученное в результате эксперимента верблюжье наноантитело 1p1B10 и выяснили, что оно способно предотвращать заражение клеток сирийского хомячка и специализированной линии мышей даже в чрезвычайно низкой концентрации, нейтрализуя действие смертельных доз вируса разных вариантов.

Разработка российских ученых может стать важным шагом в лечении коронавирусной инфекции в условиях постоянной мутации вируса.

Ранее стало известно, что ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске разработали новый препарат против вирусов на основе белка интерферона лямбда, который помогает организму бороться с вирусами. Их результаты могут стать основой для дальнейших клинических испытаний и способствовать разработке нового лекарства на базе отечественной фармацевтической инновации для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной.

gxpnews