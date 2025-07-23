СМИ сообщили о переговорах по покупке между инвестфондом CapVest и Stada

Источники Bloomberg сообщили, что британский инвестфонд CapVest обсуждает покупку контрольного пакета акций немецкой фармкомпании Stada за 10 млрд евро с ее текущими владельцами — Bain Capital и Cinven. Сделка может стать одной из крупнейших в отрасли за этот год.

Лондонский инвестиционный фонд CapVest ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций немецкого производителя лекарств Stada Arzneimittel AG за 10 млрд евро (около 11,7 млрд долл.) с учетом имеющегося долга. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что британская финансовая структура уже заручилась поддержкой крупных инвесторов для заключения сделки. При этом действующие владельцы Stada — американские фонды прямых инвестиций Bain Capital и Cinven — планируют сохранить миноритарную долю в фармацевтической компании. Однако окончательное решение о продаже пока не принято, и размещение ее акций на фондовой бирже (IPO) по-прежнему остается более предпочтительным сценарием, указывается в сообщении.

Если стороны договорятся, это будет одно из крупнейших приобретений на фармацевтическом рынке в 2025 году. Оно уступает по сумме лишь январской сделке Johnson & Johnson, которая составила 14,6 млрд долл.

Bain и Cinven выкупили 63,85% акций Stada в 2017 году за 5,3 млрд евро (около 6 млрд долл.), а в 2023-м начали прорабатывать пути выхода из капитала компании, выросшей к тому моменту в цене. Процесс застопорился из-за разногласий в оценках стоимости актива. В качестве наиболее оптимального варианта выбрали IPO. Выход на биржу был запланирован на март этого года, но затем отложен до сентября из-за волатильности фондового рынка.

Stada входит в число ведущих европейских производителей дженериков и безрецептурных препаратов. Среди основных брендов компании — средство для лечения симптомов простуды и гриппа «Гриппостад» (кофеин + парацетамол + хлорфенамин + аскорбиновая кислота), противовоспалительный крем Hirudoid, мазь «Левомеколь», лекарство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Кардиомагнил» (ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид), шампунь «Низорал», витаминно-минеральные комплексы «Витрум» и «Кальций D3 Никомед».

CapVest инвестирует в товары повседневного спроса, здравоохранение и жизненно необходимую инфраструктуру. Фонду принадлежат активы на примерно 12 млрд евро. В последние несколько лет он стал собственником фармкомпании NextPharma, производителя печенья Voortman Cookies и фирмы Curium, специализирующейся на радионуклидной диагностике.

Фото: stada.com

Владимир Заболотских

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