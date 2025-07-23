Экс-замминистра здравоохранения Иркутской области обвинили в необоснованной закупке лекарств

Бывшего замминистра здравоохранения Иркутской области обвинили в превышении должностных полномочий, прокуратура направила дело в суд. В 2019 году она закупила трамадол в объеме большем, чем было необходимо региону. Ущерб оценили в 25 млн руб.

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Голенецкая с декабря 2020 года находится на пенсии. Она трудилась в министерстве на протяжении 20 лет, занимая разные должности. Последние два месяца перед уходом на пенсию Голенецкая исполняла обязанности министра.

Следствие считает, что Голенецкая в 2019 году утвердила заявки на закупку психотропного опиоидного анальгетика с МНН трамадол в количестве, которое значительно превышало потребности пациентов с онкологией. Всего было закуплено более 450 тыс. упак. лекарства на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн руб.