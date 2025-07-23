Коллегия ЕЭК намерена внести изменения в Правила надлежащей клинической практики

Коллегия ЕЭК утвердила проект изменений в Правила надлежащей клинической практики (GCP), направленных на гармонизацию с международными стандартами. Правки включают отмену обязательной отчетности по реакциям на плацебо, уточнение сроков подачи данных о безопасности и переход на электронный документооборот.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработала проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Правила надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза». Соответствующее распоряжение № 93 от 15.07.2025 опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Правила надлежащей клинической практики ЕАЭС (правила GCP), в которые вносятся изменения, утверждены Решением Совета ЕЭК № 79 от 03.11.2016. Правки направлены на совершенствование подходов к планированию, проведению, мониторингу и документированию клинических исследований с сохранением защиты прав участников и достоверности данных, а также внедрение электронных систем для обработки данных и обновление терминологии и структуры документа в соответствии с международными стандартами.