«Паскаль Медикал» запустит производство инфузионных систем Коллегия ЕЭК намерена внести изменения в Правила надлежащей клинической практики » Госдума одобрила мораторий на выдачу лицензий на спирт для производства фармсубстанций Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым устанавливается мораторий на выдачу лицензий на производство и поставки этилового спирта, в том числе для производства фармсубстанций. Мораторий будет действовать до апреля 2027 года. Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 506793-8, которым устанавливается принцип выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на каждый отдельный торговый объект. Авторы документа предлагают внести изменения в федеральные законы: «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В третьем чтении была одобрена поправка, устанавливающая мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта. Ограничения также распространятся на лицензирование производства этилового спирта для производства фармацевтической субстанции. Если заявления на лицензии будут поданы во время действия моратория, то их вернут заявителям без рассмотрения. Также Госдума перенесла срок перехода на обязательное использование электронных документов для оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Его продлили с 1 сентября 2025 года до 1 марта 2026 года. Источник «Интерфакса» в отрасли сообщил, что инициативу о введении моратория подал Росалкогольтабакконтроль, который видит усиление риска нелегального выпуска спирта в случае появления новых производственных линий на фоне профицита мощностей (сейчас задействованы примерно на 70%). Так, на период действия моратория будет создан механизм гарантированной поставки этилового спирта для медицинского и ветеринарного применения, возможно, через назначение единственных поставщиков этой продукции для нужд Минздрава и Минсельхоза.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

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