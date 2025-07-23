«Паскаль Медикал» запустит производство инфузионных систем

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания уже получила регистрационное удостоверение на выпуск инфузионных систем. «Поставлять готовую продукцию «Паскаль Медикал» сможет в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране», – отметила Зиновьева.

Компания «Паскаль Медикал» начала выпуск одноразовых шприцев в ОЭЗ «Дубна» в июне 2018 года. Инвестиции в производство составили 2 млрд рублей, в компанию вложился инвестфонд «Бонум Кэпитал», управляемый Муратом Алиевым, бывшим руководителем финансово-промышленной группы «Нафта‑Москва» Сулеймана Керимова.

Еще в 2017 году было анонсировано, что, помимо шприцев, «Паскаль Медикал» планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди завода для производства отечественных инфузионных систем, катетеров, преднаполненных шприцев, а в перспективе 4–7 лет – металлических игл-канюль. Однако позже проект был заморожен.

Завод «Паскаль Медикал», базирующийся в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области, расширил производство одноразовых шприцев и медицинских игл на 15%. Суммарный объем инвестиций в предприятие на тот момент оценивался в 3 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей вложены в создание первой очереди, а оставшаяся часть суммы – в модернизацию и расширение площадки.

По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на октябрь 2024 года ООО «Паскаль Медикал» на 50% принадлежит предпринимателю Владимиру Конозакову, еще 49% владеет гендиректор Максим Сарманов, 1% – Евгения Нистратова. Выручка за 2024 год составила 565 млн рублей, убыток – 198 млн рублей.