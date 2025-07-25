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Депутат Госдумы Новичков предложил наказывать за критику отечественных товаров

Николай Новичков

Депутат Госдумы предложил ввести ответственность за дискредитацию товаров российского производства, пишут СМИ. По его мнению, публичная критика отечественных брендов противоречит патриотизму и интересам народа.

Член Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков (фракция «Справедливая Россия — За правду») предложил ввести в России ответственность за дискредитацию отечественных товаров, сообщает Дума.ТВ со ссылкой на издание «Абзац».

Парламентарий считает, что необоснованная критика российских брендов в публичном пространстве является актом, который противоречит патриотическим чувствам и интересам народа.

«Люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютными во всем: и в потребительских товарах, и в средствах производства. Поэтому необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды», — заявил автор инициативы.

Согласно исследованию «Нижфарм» и центра НАФИ, 78% опрошенных россиян* доверяют отечественным препаратам и рекомендуют их друзьям и родственникам. Уровень доверия к российским производителям в 2025 году вырос на 16% по сравнению с 2024 годом. При выборе лекарств 52% опрошенных обращают внимание на страну-производителя, четверть из них отдает предпочтение российским брендам.

Один из основных факторов предпочтения продукции российских производителей — их доступность. Покупателям нравится низкая цена (54%), положительный опыт использования (37%), широкое распространение в продаже (34%) и стабильное присутствие на рынке (32%).

Ранее в Госдуме уже предлагали усилить меры поддержки отечественных производителей. В феврале депутаты предложили обязать маркетплейсы показывать потребителям сначала товары российского производства. Их намерены расположить на первых пяти позициях каталогов и по результатам поиска. Это должно стимулировать производство и увеличить налоговые поступления в казну.

* Опрошено 2,4 тыс. человек из городов России с населением более 100 тыс.
Фото: duma.gov.ru

Дина Коблова
pharmvestnik

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25 июля, 2025 | Просмотров: 244