FDA одобрило первый крем для лечения хронической экземы рук

FDA одобрило крем Anzupgo (delgocitinib) от датской компании LEO Pharma. Это первое средство для лечения хронической экземы рук у взрослых.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило крем Anzupgo (delgocitinib) от LEO Pharma для лечения средней и тяжелой формы хронической экземы рук у взрослых. Об этом датская фармацевтическая компания сообщила в пресс-релизе.

Препарат разрешено назначать в случаях, когда применение кортикостероидов безрезультатно или противопоказано. Он доказал эффективность и безопасность на III фазе двух исследований — DELTA-1 и DELTA-2. Участие в них приняли 960 человек.

Состояние кожи рук оценивали по шкале IGA-CHE TS, которая выделяет пять степеней проявлений экземы: 0 — полное отсутствие, 4 — обширное воспаление с трещинами, волдырями и шелушениями. К 16-й неделе лечения кремом у 20% испытуемых в DELTA-1 и 29% в DELTA-2 симптомы экземы либо полностью прошли (0), либо стали минимально выражены (1). В группе плацебо этих же результатов добились 10 и 7% пациентов соответственно.