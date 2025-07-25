Суд поддержал ФАС по делу о картеле при поставке медоборудования в Иркутской области

Суд подтвердил картельный сговор на 30 млн руб. при закупке медоборудования для больницы в Иркутской области. Как выяснила ФАС, компании «Адванта групп» и «Альтера-лаб» искусственно создали конкуренцию на торгах.

Арбитражный суд Иркутской области поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наличии картельного сговора на сумму более 30 млн руб. при покупке медицинского оборудования для оснащения областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФАС по региону.

Ранее антимонопольная служба получила материалы уголовного дела о хищении средств из бюджета Иркутской области при поставке масс-спектрометрического анализатора компанией ООО «Адванта групп» по завышенной стоимости.