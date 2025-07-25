«Алсигма» вложит 1,8 млрд рублей в запуск производства противоопухолевых препаратов в Дубне

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, предприятие разместится на территории площадью около 5,2 тысячи кв. м и создаст 55 рабочих мест. После выхода на полную мощность завод будет выпускать 140 млн таблеток и капсул в год. «Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств», – отметила Зиновьева.

Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый запланирован на 2027 год, завершение ожидается в 2029 году. В августе 2024 года инвестиции в проект ООО «Алсигма» оценивались в 780 млн рублей.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Алсигма» зарегистрировано в Дубне 25 июня 2024 года. Основная деятельность компании – производство лекарственных средств и материалов для медицинского и ветеринарного применения. Компания полностью принадлежит АО «Алтегра» (дочернему предприятию «АлФармы»). В 2024 году убыток юрлица составил 4 млн рублей при отсутствии выручки.

В 2021 году «Алтегра» сообщала о намерении вложить 365 млн рублей в разработку технологий производства на территории ОЭЗ «Дубна». Компания планировала разработку не только технологий производства дженериков, но и инновационных препаратов, запатентованных в форме стерильных порошков для приготовления растворов.