Путин подписал закон о клинических рекомендациях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который касается статуса клинических рекомендаций (КР). Теперь их будут применять в стране по особому порядку, утверждаемому Минздравом РФ. Министерство получит полномочия утверждать сроки, принципы и формы разработки КР. Предполагается, что они не будут обязательными для медучреждений и не смогут использоваться как нормативные акты при проверках качества помощи.

Как пояснил ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, благодаря поправкам клинические рекомендации будут больше защищать пациентов. Врачи смогут принимать индивидуальные решения при сложных случаях, например, когда у пациента сочетанные заболевания, комбинация тяжелых болезней. По каждому из этих заболеваний планируют создать отдельные клинические рекомендации.

«Врач сможет выбрать наиболее оптимальный способ лечения, помогая индивидуально пациенту, комбинируя современные данные клинических рекомендаций, свой клинический опыт и мнение врачебной комиссии, а не бездушно выполняя лишь протоколы рекомендаций по тексту», — пояснил Башанкаев.

Российское правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре 2024 года. Изначально проект предполагал внесение изменений в закон «О биологической безопасности в РФ». Согласно действующим нормам, в России существуют два параллельных реестра: перечень товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения, а также реестр предприятий, обладающих производственными мощностями для создания таких товаров.

Законопроект предлагает объединить эти реестры в один. В правительстве объяснили необходимость изменений выявленной в ходе правоприменительной практики нецелесообразностью раздельного ведения реестров.

Клинические рекомендации — это научно обоснованные документы, содержащие стандарты профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая протоколы ведения пациентов, варианты медицинских вмешательств и алгоритмы действий медработников с учетом особенностей заболевания, осложнений и сопутствующих патологий.

gxpnews