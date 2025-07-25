J&J добивается одобрения FDA нового препарата от псориаза

Компания Johnson & Johnson объявила о подаче заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение препарата икотрокинра для лечения умеренного и тяжелого бляшечного псориаза у взрослых и подростков от 12 лет. Как утверждает американский фармгигант, это первый в своем классе пероральный пептид, предназначенный для лечения этого заболевания.

Результаты четырех исследований III фазы программы ICONIC продемонстрировали выраженный терапевтический эффект по всем основным критериям оценки. Препарат, являющийся таргетным пероральным пептидом, избирательно блокирующим рецептор ИЛ-23, обеспечил высокий уровень очищения кожи и благоприятный профиль безопасности при приеме один раз в день.

Ключевые результаты программы включают значительное превосходство икотрокинры над деукравацитинибом в достижении чистоты или почти чистоты кожи (IGA 0/1) и улучшения индекса тяжести псориаза PASI к 16-й неделе в исследованиях ICONIC-ADVANCE 1 и 2. Икотрокинра также продемонстрировала эффективность при лечении трудно поддающихся участков, таких как кожа головы и гениталии (ICONIC-TOTAL).

По словам Лизы О’Дауд, вице-президента Johnson & Johnson Innovative Medicine, быстрый набор пациентов в программу ICONIC показывает, как сильно люди нуждаются в новом эффективном лечении псориаза. Компания также инициировала исследование ICONIC-ASCEND, первое прямое сравнение пероральной таблетки икотрокинры с инъекционным биопрепаратом устекинумабом.

Бляшечный псориаз — хроническое иммуноопосредованное заболевание, которым страдают миллионы людей во всем мире. Икотрокинра разрабатывается Johnson & Johnson в сотрудничестве с Protagonist Therapeutics, Inc. и тестируется также для лечения псориатического артрита и язвенного колита.

gxpnews