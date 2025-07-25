Ученые изобрели вакцинацию с помощью зубной нити

Международная группа ученых разработала новый метод вакцинации — с помощью зубной нити через десневую бороздку. Согласно их выводам, введение инъекции в пространство между зубом и десной с помощью нити способно вызвать сильную иммунную реакцию. Новый метод, получивший название «флосс-вакцинация», может стать не только удобным и безболезненным способом защиты от инфекций, но и основой для новых платформ доставки вакцин. Работа исследователей опубликована в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

В экспериментах на мышах ученые использовали зубную нить с золотыми наночастицами, содержащими белок вируса гриппа. После помещения нити между зубом и десной наблюдалась активация лимфатических узлов, увеличение уровня CD4+ T-клеток в легких, селезенке и лимфоузлах, а также выработка антител в костном мозге. Вакцинация с помощью зубной нити стимулировала иммунную систему в разных органах, вызывала выработку антител и обеспечивала надежную защиту от гриппа. Эффективность метода не зависела от возраста человека и приема пищи или воды.

Чтобы проверить, попадают ли вещества из зубной нити в организм человека, исследователи провели эксперимент на добровольцах. Они нанесли на зубную нить флуоресцентный краситель. После применения такой нити у участников исследования ученые смогли зафиксировать наличие красителя в десневой бороздке. Это подтвердило, что активные вещества действительно проникают через это место в организм.

Метод под названием «флосс-вакцинация» представляет интерес как вариант безыгольной иммунизации. Ученые рассматривают данный подход как возможную платформу для разработки новых форм вакцин.

Ранее сообщалось, что в России к испытаниям готовят шесть видов вакцин от птичьего гриппа. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, разработка этих препаратов ведется на случай возможной передачи вируса человеку, хотя пока промышленное производство не планируется, поскольку межвидовой переход вируса еще не произошел.