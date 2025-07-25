В России возобновилась тенденция к снижению объемов производства лекарств

В первом полугодии 2025 года российские фармпроизводители показали неоднозначную динамику. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, суммарный объем производства готовых лекарств достиг 475,9 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Это на 20,2% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Однако в натуральном выражении их выпуск составил 1,88 млрд упаковок, что на 7,2% меньше.

В июне текущего года прирост объема отгрузок в денежном выражении увеличился на 12,1% (до 79 млрд рублей) при снижении физических объемов на 4,6% в упаковках. Особенно заметно сокращение производства ОТС-препаратов — более 14%, тогда как выпуск рецептурных лекарств остался практически на прежнем уровне (–0,09%).

Аналитики отметили, что на рынке сохраняется тренд на сокращение числа производителей (402 компании против 423 в 2024 году) при одновременном расширении ассортимента. Количество торговых марок увеличилось на 34 позиции (до 2711), а SKU — на 192 (свыше 9000 товарных позиций).

При этом основной прирост обеспечивают дженерики, хотя появились и инновационные продукты. Так, по итогам первых двух кварталов 2025 года в оборот выпустили гипогликемический препарат «Лусефи» (лусеоглифлозин) от Servier, а также две торговые марки с МНН тирзепатид от отечественных производителей «Герофарм» и «Промомед».

Еще один пример интенсивного наращивания производства различными компаниями связан с препаратами ривароксабана. По итогам января — июня 2025 года на рынок отгрузили сразу 18 аналогов «Ксарелто». При этом выпуск восьми из них запустили в текущем году.

Лидером в сегменте безрецептурных лекарств по объемам производства аналитики назвали торговую марку «Муравьиный спирт» (рост почти в три раза). Основной вклад в динамику внесли НИИМИС и «Женел». Сокращение производства в пределах первой двадцатки демонстрировал «Риностоп» от компании «Отисифарм» (–46,6%).

Среди рецептурных лекарств лучший результат демонстрировала торговая марка «Натрия хлорид» благодаря продуктам компаний «Красфарма» и «Мир».

gxpnews