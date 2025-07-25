«Биннофарм Групп» стала лидером по количеству брендов с максимальным ростом на рынке OTC-препаратов

По данным аналитического агентства AlphaRM, в рейтинге топ-20 препаратов с наибольшим приростом продаж в рублях за июнь 2024 года — май 2025-го оказались три бренда компании «Биннофарм Групп» с высокой динамикой.

Противовирусный препарат «Кагоцел» занял первое место среди безрецептурных лекарственных средств по росту продаж (+38%). Также в список вошли «Диклофенак-АКОС» (+30%) и «Лоротрицин-Алиум» (+86%), сообщили GxP News в пресс-службе компании.

«Рынок становится все более конкурентным, и тем важнее слышать потребителя. Мы не просто продвигаем продукты, а стараемся говорить о том, что действительно волнует людей. Результат каждого из брендов, которые попали в топ-20, — это комплексная работа с креативом, медицинским сообществом, аптечным сегментом и конечным потребителем», — отметил Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп».