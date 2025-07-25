Neuralink Илона Маска намерена выручить $1 млрд к 2031 году

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, планирует к 2031 году вживлять свои чипы 20 тысячам человек ежегодно, что принесет не менее $1 млрд годового дохода, пишет Bloomberg со ссылкой на документы инвесторов. В течение 6 лет Neuralink планирует открыть пять крупных клиник, где у людей будут доступ как минимум к трем версиям мозгового имплантата, включая Telepathy для связи между мозгом и машинами, Blindsight для восстановления зрения и Deep для лечения тремора и болезни Паркинсона.

На свое устройство Telepathy компания ожидает получить одобрение регулирующих органов к 2029 году. Планируется проводить до 2000 операций ежегодно, что обеспечит доход около $100 млн в год. К 2030 году Neuralink планирует запустить Blindsight, увеличив количество операций до 10 тысяч в год и получив доход более $500 млн. Согласно документам, которое изучило агентство, эти цифры предполагают «консервативную компенсацию в размере $50 тысяч за операцию».

Согласно сведениям исследовательской фирмы PitchBook, компания Neuralink, основанная в 2016 году, привлекла около $1,3 млрд от инвесторов и оценивается примерно в $9 млрд.

В мае компания сообщила, что ее чип, который помогает восстанавливать речь, получил от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) статус прорывного устройства. Его присваивают медицинским устройствам, находящимся в статусе разработки, которые потенциально могут обеспечить лечение или диагностику опасных для жизни состояний. В 2024 году она получила такой же статус за свое устройство для восстановления зрения.

В прошлом месяце компания Neuralink привлекла $650 млн в ходе в рамках последнего раунда финансирования на фоне начала клинических испытаний своего устройства для имплантации в мозг. Испытания на людях начались в 2024 году после устранения проблем с безопасностью, выявленных FDA, которое первоначально отклонило заявку Neuralink в 2022 году.

По данным Neuralink, в настоящее время пять пациентов с тяжелым параличом используют это устройство для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мыслей.

gxpnews