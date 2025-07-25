Регионам помогут с закупкой лекарств от редких болезней

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает резервный механизм финансирования терапии орфанных (редких) заболеваний. Правительство сможет выделять межбюджетные трансферты российским регионам, которые не справляются самостоятельно с финансированием лечения таких заболеваний. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Изменения внесли в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Проект поправок Минздрав представил в 2024 году.

Как пояснил позднее замглавы Минздрава Сергей Глаголев, при реализации механизма планируется учитывать бюджетную обеспеченность региона, обстоятельства, которые привели «к такому бюджетному развитию», включая изменение цен и количество пациентов. Кроме того, будут оцениваться усилия регионов «по намерению добросовестно исполнить данные полномочия».

Орфанные заболевания — это редкие диагнозы, распространенность которых не превышает 10 случаев на 100 тысяч человек. Они характеризуются ограниченными возможностями лечения. В перечень орфанных заболеваний Минздрава России входит 297 болезней. Согласно пояснительной записке к инициативе, в России зарегистрировано всего 21 615 пациентов с такими заболеваниями.

Средняя годовая стоимость терапии для одного пациента с орфанным заболеванием составляет 2,76 млн рублей, а общая реализация законопроекта может достигать 6,5 млрд рублей. Эти средства будут предусмотрены в федеральном бюджете Минфина РФ и планироваться в рамках подготовки проекта федерального бюджета на соответствующий календарный год.

Минздрав разработал проект поправок в федеральный закон после постановления Конституционного суда (КС) от 26 сентября 2024 года. Наивысшая инстанция обязала законодателей разработать резервный механизм для более оперативного предоставления препаратов больным редкими заболеваниями, если региональным властям не хватает бюджетных средств на их закупку.

В суд с жалобой обратился Государственный совет Татарстана. Он призвал обозначить необходимость изменений в законодательстве, которые позволили бы возложить обязанность по обеспечению жизненно важными лекарственными средствами пациентов на федеральный бюджет.

gxpnews