Депутаты предложили повысить МРОТ вдвое

В Госдуму внесен законопроект об увеличении МРОТ до 50 тыс. руб. с 2026 года. В случае принятия документа работодателям может потребоваться пересмотреть фонд оплаты труда. При этом Минтруд предложил установить МРОТ в размере 27 093 руб. со следующего года.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 974239-8, которым предлагается внести изменения в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Авторы документа намерены повысить МРОТ до 50 тыс. руб. с 1 января 2026 года.

Минимальный размер оплаты труда — показатель, ниже которого не может быть заработная плата за месяц сотрудника, работающего на полную ставку. МРОТ устанавливается на всей территории России и подлежит ежегодной индексации. Его величина не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения страны. В 2025 году МРОТ составляет до 22 440 руб. в месяц, что на 16,5% больше, чем в 2024 году (19 242 руб. в месяц).

В пояснительной записке к проекту приводятся данные Службы исследования рынка труда «Сбериндекс», согласно которым медианный доход сотрудников в феврале 2025 года достиг 55,8 тыс. руб. При этом установленный с 1 января 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 руб. — менее половины медианного значения.