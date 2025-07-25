Viatris выиграла патентный спор с Novo Nordisk по дженерикам семаглутида

Суд встал на сторону Viatris в деле с Novo Nordisk по дженерику Wegovy. По мнению датского фармгиганта, текст этикетки конкурента нарушает его патент на препарат от ожирения.

Суд округа Делавэр в США принял решение в пользу фармацевтической компании Viatris по патентному спору с Novo Nordisk о дженерике препарата от ожирения Wegovy (семаглутид). Об этом говорится в опубликованных материалах дела.

В ходе разбирательства рассматривался патент № 003, который требует не сочетать применение семаглутида с другими медикаментами. На этикетке дженерика указывается, что его не следует комбинировать с лекарствами, содержащими это активное вещество, или другими агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида. Как утверждала Novo Nordisk, такая формулировка может косвенно побудить врачей и пациентов использовать дженерик как монотерапию, что приведет к нарушению патента.

Суд постановил, что Viatris прописала показания, рекомендующие не использовать копию семаглутида вместе с узкой группой препаратов, но на остальные ограничений нет. Это не создает предпосылок для посягательства на интеллектуальные права, следует из решения.

Дженерик пока не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Патентная защита Wegovy истекает в 2032 году.

Novo Nordisk впервые подала иск против Viatris (тогда она называлась Mylan) в январе 2023 года — вскоре после того, как американский регулятор принял заявку компании на регистрацию дженерика. В ответ та начала оспаривать патенты датского конкурента на семаглутид. В октябре прошлого года стороны заключили мировое соглашение по другому лекарству на основе этой молекулы — «Оземпик», который показан для лечения диабета 2-го типа.

Параллельно фармгигант судится со множеством клиник, спа-центрами и аптеками в Соединенных Штатах, которые изготавливают и продают свои аналоги семаглутида, не получив разрешения на это. Как подчеркивается, такие продукты могут представлять угрозу для здоровья.

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

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