Roche свернула разработку купленного за 2,7 млрд долларов препарата от ожирения

Roche решила свернуть исследования препарата д ля снижения веса CT-173, который достался швейцарскому производителю в результате сделки на 2,7 млрд долл. в 2023 году. Руководство компании пришло к выводу, что он не имеет шанса на коммерческий успех.

Roche прекратила разработку экспериментального препарата для лечения ожирения CT-173 еще до начала клинических испытаний. Фармацевтический гигант сообщил об этом решении в финансовом отчете за II квартал.

Как показал анализ, у проекта нет коммерческого потенциала, приводит портал Fierce Pharma слова главы фармподразделения Roche Терезы Грэм. Также отмечается, что производитель отказался от дальнейших исследований четырех противораковых лекарств.