Минздрав обновит предельное количество наркотических средств в препаратах

Минздрав разработал новый приказ, которым утверждается предельно допустимое количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля. В перечень предлагается включить 14 новых пунктов.

Минздрав намерен обновить приказ об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля. Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 20 августа.

Документ заменит приказ Минздрава № 1102н от 26.11.2021 «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля».

В действующем перечне содержится 46 позиций, в новом — 60 пунктов. Добавить предлагается следующие препараты:

Буторфанол;

Гидроморфон;

Карфентанил;

Налбуфин;

Оксикодон (текодин);

Омнопон;

Просидол;

Ремифентанил;

Суфентанил;

Тебаин;

Тримеперидин (промедол);

4-гидроксибутират натрия (и другие соли оксимасляной кислоты);

Фентанил;

Хальцион (триазолам).

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать ‎до 1 марта 2032 года.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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