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Минздрав обновит предельное количество наркотических средств в препаратах

Минздрав разработал новый приказ, которым утверждается предельно допустимое количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля. В перечень предлагается включить 14 новых пунктов.

Минздрав намерен обновить приказ об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля. Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 20 августа.

Документ заменит приказ Минздрава № 1102н от 26.11.2021 «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, в отношении которых могут исключаться некоторые меры контроля».

В действующем перечне содержится 46 позиций, в новом — 60 пунктов. Добавить предлагается следующие препараты:

  • Буторфанол;
  • Гидроморфон;
  • Карфентанил;
  • Налбуфин;
  • Оксикодон (текодин);
  • Омнопон;
  • Просидол;
  • Ремифентанил;
  • Суфентанил;
  • Тебаин;
  • Тримеперидин (промедол);
  • 4-гидроксибутират натрия (и другие соли оксимасляной кислоты);
  • Фентанил;
  • Хальцион (триазолам).

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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25 июля, 2025 | Просмотров: 187