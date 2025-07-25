Таблетки компании Apnimed доказали эффективность при обструктивном апноэ на III фазе КИ

На III фазе исследования препарат компании Apnimed смог снизить количество остановок дыхания во время сна на 47%. В 2026 году он может стать первым пероральным средством для лечения обструктивного апноэ сна, доступным в продаже.

Препарат AD109 (aroxybutynin + atomoxetine), разработанный американской биотехнологической компанией Apnimed для лечения обструктивного апноэ сна, во второй раз подтвердил эффективность и безопасность на III фазе клинических испытаний. Результаты опубликованы в пресс-релизе производителя.

В исследовании участвовали 660 человек, часть из которых имели ожирение. Действенность лекарства оценивали на основе индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) — с помощью него измеряют количество остановок дыхания (полных и неполных) во время сна. Разработка Apnimed снизила этот показатель в среднем на 46,8% за полгода применения, в то время как плацебо — на 6,8%.