Сменился генеральный директор холдинга «Нацимбио»

Новым генеральным директором холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» назначен Александр Низовцев. В этой должности он сменил Андрея Загорского, который возглавлял компанию с 2017 года.

Госкорпорация «Ростех» объявила о кадровых перестановках в руководстве холдинга «Нацимбио»: генеральным директором назначили Александра Низовцева.

Низовцев имеет более чем 20-летний опыт управления в сфере производства лекарств и медицинских изделий. В разные годы он работал на руководящих позициях в компании «Фармстандарт». Возглавлял Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, руководил предприятием по производству вакцин и аллергенов «Биомед» им. И.И. Мечникова.