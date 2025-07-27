Центр Минздрава объявил 18 федеральных закупок препаратов на 41,5 млрд рублей

Для «Круга добра» федцентр планирует приобрести албутрепенонаког альфа в дозировках 500 и 1000 МЕ на 458,8 млн рублей для терапии гемофилии B, а также асфотазу альфа в дозировках 100 и 40 мг/мл на 2,3 млрд рублей для длительной заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией с началом в детском возрасте. В результате еще двух крупных закупок с общей ценой 2,5 млрд рублей ФЦПиЛО намерен найти подрядчика на поставку лекарства с комбинацией ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор, которое применяется при муковисцидозе.

За счет средств программы «14 ВЗН» будут приобретены кладрибин и даратумумаб на 790 млн рублей и 2 млрд рублей соответственно. Первое вещество применяется для лечения рассеянного склероза, второе – при множественной миеломе.

Для Нацкалендаря, помимо комбинированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b, ФЦПиЛО также объявил тендер с начальной максимальной ценой 2,5 млрд рублей на поставку инактивированной полиомиелитной вакцины.

В середине июля компания Cursor, занимающаяся сбором данных о тендерных закупках лекарств, представила отчет об обороте лекарственных госзакупок за I полугодие 2025 года. В частности, аналитики пришли к выводу, что за отчетный период ФЦПиЛО объявил в два раза меньше тендеров, чем за аналогичный период 2024 года. Общая стоимость тематических закупок снизилась со 183,2 до 81,8 млрд рублей.