Минздрав рекомендовал обновить показания к применению препаратов с глюкозамином

Помимо этого, Минздрав порекомендовал фармпроизводителям в режиме дозирования и способах применения представить информацию в соответствии с обновленными показаниями к применению.

В письме поясняется, что изменения обусловлены необходимостью фиксировать в инструкциях актуальную информацию об опыте клинического применения и результатах исследований глюкозамина. Также в сообщении подчеркивается, что оно дополняет уведомление регулятора от 30 апреля 2025 года. Тогда профильный департамент Минздрава советовал обновить информацию по глюкозамину в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь, раствора для внутримышечного введения и концентрата для внутримышечного введения. В общие характеристики, листки-вкладыши и инструкции по применению таких лекарств регулятор считал нужным внести аналогичные нынешним корректировки.

В России, по данным ГРЛС, сейчас зарегистрировано 37 препаратов с глюкозамином и его комбинациями, по крайней мере 9 – в форме таблеток. На сайтах интернет-аптек apteka.ru и АСНА в показаниях к применению одного из таких лекарств зафиксирован «остеоартроз периферических суставов и позвоночника, остеохондроз».

В мае 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала АО «Нижфарм» нарушившей закон «О рекламе» в ходе реализации пиар-компании своего лекарства Артра с комбинацией глюкозамина и сульфата хондроитина. Фармпроизводитель утверждал, что боль и дискомфорт в суставах могут сообщать о признаках остеоартрита, а препарат восстанавливает сустав. Регулятор указал, что реклама лекарства не должна гарантировать положительный эффект от его принятия и содержать предположение о наличии заболеваний у потребителя.

В ноябре 2024 года профильный департамент Минздрава опубликовал информационное письмо, регламентирующее внесение изменений в инструкции по применению, общие характеристики и листки-вкладыши к препаратам, содержащим в качестве основного действующего вещества фосфомицин. Корректировки должны внести производители таких лекарств в форме гранул и порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировках 2 и 3 грамма. Среди прочего регулятор уточнил перечень показаний и противопоказаний к приему фосфомицина, нежелательные реакции и побочные действия. Например, согласно обновленным данным, использование лекарств с фосфомицином может вызывать нарушения со стороны нервной системы.