Экс-директор ФХУ пермского Минздрава освобождена от наказания за закупку некачественных СИЗ

По данным суда, после переквалификации реальное наказание для Баровой заменили на обязательные работы, а затем и вовсе освободили от исполнения. Адвокаты фигурантки изначально настаивали на квалификации действий Марины Баровой по статье о халатности, но следствие вменило ей превышение должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении Баровой следователи возбудили в ноябре 2022 года. В СК считали, что экс-чиновница могла превысить должностные полномочия при приемке медицинских халатов и защитной одежды – данная продукция оказалась некачественной.

Выяснилось, что контракт на поставку СИЗ был заключен с челябинской компанией «Медлайт». Из регбюджета на приобретение шапочек для медиков направили 2,3 млн рублей, на халаты и медицинские костюмы – 71 млн рублей.

Согласно материалам дела, бывший директор ФХУ «самоустранилась от принятия товара, создания приемочной комиссии и проведения экспертизы полученных СИЗ». Она получила информацию о плохом качестве товара, но все равно оплатила изделия. Дзержинский районный суд в качестве меры пресечения наложил запрет на общение с коллегами и ввел ряд других ограничений.

СК возбудил дело и в отношении фактического руководителя ООО «Медлайт» из Челябинска Станислава Чалкова – его обвинили в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве. Следователи полагали, что именно с ним Барова заключила контракты.

В деле о мошенничестве установлено, что в Пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв» была поставлена поддельная продукция – 700 тысяч медицинских халатов и 679,9 тысячи комплектов защитной одежды якобы производства ЗАО «Здравмедтех-Поволжье».

Правоохранители задержали Чалкова, гражданина Узбекистана Уткирбека Мамажонова (занимался незаконным изготовлением СИЗ) и Демокрита Манелова (был посредником). В июле 2023 года они получили реальные сроки. Чалкову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено и Мамажонову. Манелов получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.

Для Баровой Ленинский райсуд Перми назначил наказание в июле 2024 года. Гособвинение запрашивало для экс-чиновницы 7,5 лет колонии. Судья в итоге приговорил Марину Барову к 3 годам колонии общего режима, штрафу в размере 40 тысяч рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение года.

Через несколько дней после вынесения приговора осужденная уволилась из краевого Минздрава по собственному желанию. В ведомстве ситуацию не комментировали. В сентябре 2024 года прокуратура пыталась оспорить приговор, отмечая, что он слишком мягкий. В результате суд ходатайство не поддержал.