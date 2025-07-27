Eli Lilly вложит $856 млн в биобаксах на разработку нового класса лекарств

Американский фармгигант Eli Lilly заключил стратегическое партнерство с биотехнологической компанией Gate Bioscience на сумму до $856 млн для разработки нового класса терапевтических молекул, которые могут помешать патогенным белкам покинуть клетку, сообщила Fierce Pharma. Компании не стали раскрывать конкретные молекулярные мишени или области заболеваний, заявив лишь, что будут выявлять «трудно поддающиеся лекарственной терапии белки» при «заболеваниях с высокой неудовлетворенной медицинской потребностью».

Согласно условиям сделки, Gate Bioscience получит от Eli Lilly авансовый платеж и инвестиции в акционерный капитал. Кроме того, компания имеет право на поэтапные выплаты по мере достижения ключевых этапов разработки, регуляторных одобрений и коммерческих целей, а также на роялти от глобальных продаж будущих препаратов.

Кроме того, Gate Bioscience также сможет воспользоваться исследовательскими ресурсами Lilly ExploR&D (относится к исследовательскому подразделению американского фармгиганта, специализирующегося на фармацевтических исследованиях и разработках). Он направлен на поддержку перспективных биотехнологических разработок. Такое сотрудничество позволит ей ускорить доклинические исследования по своим внутренним программам.

Эксперты отметили, что партнерство может привести к созданию принципиально нового класса лекарств, способных решать сложные медицинские задачи, которые остаются нерешенными, при помощи существующих терапевтических подходов.

Биотехнологическая компания Gate Bioscience была основана в 2021 году. В ноябре 2023 года она привлекла $60 млн в рамках финансирования серии А при участии ведущих венчурных фондов: Versant Ventures, a16z Bio + Health, ARCH Venture Partners и GV.

Когда компания появилась, она заявила, что ее технологическая платформа потенциально применима для широкого спектра заболеваний — от воспалительных до нейродегенеративных и онкологических. Сейчас Gate Bioscience находится на доклинической стадии разработок и не объявляла о конкретных программах. Соглашение с Eli Lilly стало первым публично анонсированным партнерством компании.

gxpnews