Apnimed сообщила об успешных результатах КИ препарата при обструктивном апноэ сна

Американская фармацевтическая компания Apnimed сообщила, что ее препарат AD109 продемонстрировал хорошие результаты при лечении обструктивного апноэ сна (ОАС). По итогам III фазы клинических испытаний он подтвердил свою эффективность и безопасность — лекарство способно снизить количество остановок дыхания во время сна на 47% и может стать первым пероральным средством для лечения ОАС уже в 2026 году, утверждают в фармкомпании.

AD109 воздействует на коренную причину заболевания — нейромышечную дисфункцию, повышая тонус мышц верхних дыхательных путей во время сна. В исследовании LunAIRo приняли участие 660 пациентов с легкой, средней и тяжелой формой обструктивного апноэ сна, которые не переносили или отказывались от терапии с положительным давлением в дыхательных путях (ПДД). Через 26 недель терапии AD109 показал среднее снижение индекса апноэ/гипопноэ на 46,8% по сравнению с 6,8% в группе плацебо.

Препарат хорошо переносился, серьезных нежелательных явлений, связанных с лечением, зарегистрировано не было. Эти данные подтверждают результаты предыдущего исследования SynAIRgy. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в начале 2026 года.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это распространенное хроническое заболевание, при котором во время сна верхние дыхательные пути многократно перекрываются, что приводит к эпизодам кислородного голодания. Заболевание вызвано сочетанием нейромышечной дисфункции во сне и анатомических особенностей дыхательных путей. На сегодняшний день отсутствуют доступные лекарственные средства, которые непосредственно воздействуют на основную нейромышечную причину заболевания.

Ранее сообщалось, что FDA одобрило препарат «Зепбаунд» (тирзепатид) от Eli Lilly для лечения умеренного и тяжелого ОАС у взрослых с ожирением. Это первый препарат, одобренный американским регулятором непосредственно для лечения этого распространенного расстройства сна.

gxpnews