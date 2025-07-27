Наши ученые разработали технологию получения ДНК из рыбных молок для биомедицины

Пермские ученые предложили перспективный способ выделения фрагментов ДНК из молок лососевых рыб с выходом продукта более 5%. Полученные биоактивные молекулы могут стать основой для лекарств, биодобавок и антивозрастной косметики. Об этом сообщила пресс-служба Пермского политеха. Исследование опубликовано в сборнике «Молодежная наука — 2025: технологии, инновации».

Российские исследователи разработали экономичную технологию получения биоактивных фрагментов ДНК из рыбных молок — побочного продукта рыбной промышленности. Метод, основанный на использовании фермента трипсина, позволяет выделять до 5,65% ДНК от исходного веса молок.

Молекулы ДНК служат источником полинуклеотидных фрагментов, известных как PDRN (полидезоксирибонуклеотиды), которые обладают различной биологической активностью. Эти соединения с молекулярной массой от 50 до 1500 кДа влияют на рост клеток и их дифференциацию, способствуют заживлению ран и стимулируют восстановление тканей. Специфические последовательности нуклеотидов распознаются иммунокомпетентными клетками и могут оказывать стимулирующее действие на иммунную систему.

«PDRN уже успешно применяются в Корее и Италии в качестве коммерческих препаратов для восстановления тканей и лечения ран. В России этот потенциал пока не реализован, несмотря на то что рыбные молоки могут стать доступным и дешевым сырьем для производства биомедицинских продуктов», — отмечают исследователи.

Дальнейшие работы ученых направлены на оценку состава полученного экстракта, содержание в нем липидов, аминокислот и полиаминов, а также на изучение перспектив практического применения продукта.

gxpnews