Китай одобрил рекордное количество инновационных препаратов

Китай решил укрепить позиции в гонке за инновационные лекарства на фоне растущего интереса международных фармгигантов к созданию национальных исследовательских центров. В стране зафиксировали рекордное количество одобрений в этом году. С начала года Национальное управление по контролю за лекарственными средствами в стране (NMPA) одобрило 43 инновационных препарата. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом и почти соответствует общему количеству одобрений за весь прошлый год (48), пишет SCMP.

Многие из 43 инновационных препаратов, одобренных для вывода на рынок, предназначены для лечения серьезных заболеваний, таких как рак, нарушения обмена веществ и аутоиммунные заболевания.

«Реформа процессов рассмотрения и одобрения лекарственных препаратов в Китае позволила фармацевтическим компаниям лучше прогнозировать отдачу от инвестиций в НИОКР <…> что сделало их более склонными к долгосрочной разработке инновационных лекарственных препаратов с высоким уровнем риска», — приводит издание слова директора отдела регистрации лекарств NMPA Яна Тина.

Китай на сегодня является вторым по величине рынком биомедицины в мире, и мировые игроки все активнее расширяют там свое присутствие. В первой половине года страна также установила рекорд по числу лицензионных сделок для экспорта инновационных лекарств на сумму $48,4 млрд.

Стремительный прогресс Китая в области фармацевтики уже начал вызывать тревогу на Западе. В прошлом месяце FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) объявило о новых сроках экспертизы для лекарств, признанных приоритетными для здоровья населения страны. Этот механизм позволит рассматривать заявки фармкомпаний за 1–2 месяца. Американский регулятор сделал такое заявление всего через день после того, как Китай объявил, что сократит вдвое период рассмотрения клинических испытаний для разработки новых лекарств.

gxpnews