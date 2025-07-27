«Нацимбио» направит 70,6 млн доз вакцин против гриппа в российские регионы

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к централизованным поставкам вакцин против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок. До конца ноября в регионы поступит 70,6 млн доз препаратов «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В рамках осенней прививочной кампании российские медицинские учреждения получили доступ к современным вакцинам против гриппа. Холдинг «Нацимбио» начал централизованные отгрузки препаратов, которые содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными антигенами для предстоящего осенне-зимнего сезона.

Первые партии четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» поступят в регионы в июле–августе. Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок будет поставлено 14,1 млн доз этой вакцины. Дополнительно регионы получат трехвалентные препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в 2024 году снизилась на 27,1% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об эффективности проводимой вакцинации. В «Ростехе» подчеркнули, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами благодаря запуску современного производства полного цикла в 2017 году.

С 2017 по 2024 год холдинг «Нацимбио» поставил в государственные медицинские учреждения более 1,2 млрд доз вакцин. Роспотребнадзор рекомендует достичь охвата вакцинацией не менее 60% населения страны для поддержания коллективного иммунитета и предотвращения эпидемий.

gxpnews