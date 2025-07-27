Ученые заявили о прорыве в создании мужского варианта оральных контрацептивов

Американские и британские исследователи сообщили, что успешно провели пилотные клинические испытания перорального негормонального фармакологического контрацептива для мужчин YCT-529. Препарат блокирует витамин А, необходимый для выработки спермы и, следовательно, снижает фертильность. При этом он не влияет на тестостерон и общее самочувствие. Экспериментальный препарат для приема внутрь продемонстрировал оптимальные профили безопасности, переносимости, фармакокинетики и фармакодинамики.

Разработка YCT-529 ведется в рамках сотрудничества между Фармацевтическим колледжем Университета Миннесоты, Колумбийским университетом в Нью-Йорке и базирующейся в Сан-Франциско фирмой YourChoice Therapeutics. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Communications Medicine.

В исследовании фазы Ia приняли участие 16 здоровых мужчин 32–59 лет, перенесших вазэктомию. Добровольцы получали однократные дозы препарата (10, 30, 90 или 180 мг) или плацебо. Ни у кого не зафиксировали серьезных побочных эффектов, нарушений гормонального фона или изменений в анализах крови. Ранее препарат также показал эффективность у мышей и обезьян.

Результаты пилотных клинических испытаний продемонстрировали оптимальную переносимость, безопасность, фармакокинетику и фармакодинамику YCT-529 у людей. Это позволило перейти к следующему этапу испытаний, в рамках которых здоровые добровольцы начнут принимать препарат курсами продолжительностью 28 и 90 дней. Специалисты отследят возможные побочные эффекты и изменения показателей спермограммы.

С 1950-х годов исследователи безуспешно пытались создать эффективные мужские контрацептивы в различных формах: таблетках, гелях и инъекциях. Однако ни один из этих методов так и не получил одобрения регуляторов. Сейчас мужчины могут полагаться всего на два проверенных способа предотвращения нежелательной беременности: использование презервативов или хирургическую вазэктомию.

Эксперты полагают, что появление препарата YCT-529 на фармацевтическом рынке сможет изменить сложившуюся ситуацию. Это не только позволит более равномерно распределить ответственность за контрацепцию между партнерами, но и даст мужчинам долгожданную возможность самостоятельного контроля над репродуктивной функцией.

Параллельно американские ученые разрабатывают еще один негормональный контрацептив — CDD-2807, блокирующий киназу STK33. Это низкомолекулярное соединение из группы ингибиторов киназ, которое в экспериментах на мышах подействовало как обратимый негормональный мужской контрацептив.

gxpnews