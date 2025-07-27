Dr. Reddy’s выведет дженерик семаглутида на рынки 87 стран

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s планирует выпустить в 2026 году более доступную версию аналога семаглутида — активного ингредиента популярных средств для лечения диабета «Вегови» и «Оземпик» от датского фармгиганта Novo Nordisk, пишет Reuters. Патент на оригинальный препарат в этой стране истекает уже в марте следующего года. По словам генерального директора производителя Эреза Исраэли, дженерик появится в 87 странах, сначала на развивающихся рынках, включая Канаду, Индию, Бразилию и Турцию, затем в США и Европе.

«США и Европа откроются позже… (и) все остальные западные рынки будут открыты между 2029 и 2033 годами», — заявил Исраэли на пресс-конференции. Он ожидает, что продажи дженерика принесут компании «сотни миллионов долларов». По его словам, Dr. Reddy’s подала соответствующие регулирующие заявки во всех странах, где планирует вывести свою продукцию.

Ранее датская компания заявила, что запускает продажи своего бестселлера для снижения веса «Вегови» в Индии. Фармгигант решил выйти на этот рынок раньше запланированного срока и спустя несколько месяцев после того, как ее главный конкурент — американская Eli Lilly — запустила в стране свой препарат для лечения диабета и ожирения «Мунджаро» (тирзепатид).

Рынок препаратов для лечения диабета, которые также массово используются для снижения веса, активно растет в последние годы. Согласно прогнозам Morgan Stanley, его объем вырастет в ближайшее десятилетие в 10 раз: с $15 млрд в 2024-м до $150 млрд в 2035 году.

Это произошло после того, как эксперты отметили чрезвычайный спрос на лекарства Novo Nordisk и Eli Lilly. Теперь производители лекарств стремятся завоевать долю мирового рынка лекарств от ожирения, выпуская более дешевые версии подобных лекарств.

gxpnews