Палата по патентным спорам подтвердила правомерность евразийского патента компании «АксельФарм»

Коллегия палаты по патентным спорам подтвердила правомерность евразийского патента компании «АксельФарм» на способ получения действующего вещества отечественного препарата «Акситиниб». Возражение иностранного лица против действия на территории России евразийского патента № 041487 на изобретение поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26 сентября 2024 года. Пока шло его рассмотрение, срок действия патента на препарат с торговым наименованием «Акситиниб» самого заявителя истек.

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента отказала иностранному лицу Agouron Pharmaceuticals, входящему в концерн Pfizer, в патентном споре с российским обществом «АксельФарм», сообщили в пресс-службе компании. Возражение иностранного лица против действия на территории России евразийского патента № 041487 на изобретение поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26 сентября 2024 года, а срок действия патента заявителя истек 1 июля текущего года, выяснил «ФВ».

Оспариваемый патент охраняет разработанный специалистами российской компании новый способ получения акситиниба, позволяющий синтезировать данное вещество без использования дорогостоящего катализатора, сообщили в «АксельФарме». Технология применяется на производственной площадке компании.

«Акситиниб» является ингибитором тирозинкиназы, применяется для лечения почечно-клеточного рака, входит в Перечень ЖНВЛП. Стоимость дженерика на 40% ниже стоимости оригинального препарата иностранного производства.

Заключение коллегии палаты по патентным спорам по делу должно вступить в силу после утверждения руководителем Роспатента до 24 сентября.

«ФВ» направил запрос в Pfizer с просьбой прокомментировать ситуацию.

В октябре 2024 года ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за введение в оборот дженерика акситиниба, расценив это как нарушение закона о защите конкуренции, ранее сообщал «ФВ». Патент на оригинальный препарат с ТМ «Инлита» компании Pfizer действует до июня 2025 года, указывала ФАС. А в марте 2025 года суд это решение отменил, признав, что производитель не нарушил антимонопольное законодательство: препарат соответствует всем требованиям и продолжит обращение на рынке.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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