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Американские ученые создали мужской негормональный контрацептив без побочных эффектов

Результаты фазы Iа клинических исследований подтвердили безопасность применения YCT-529 — мужского негормонального контрацептива от компании YourChoice Therapeutics. Однократный прием таблеток испытуемыми не сказался на их показателях тестостерона, частоте сердечного ритма или сексуальном здоровье.

Компания YourChoice Therapeutics разработала оральный мужской негормональный контрацептив YCT-529, который не вызывает побочные эффекты. Результаты фазы Ia клинических испытаний опубликованы в журнале Communications Medicine.

В исследовании участвовали 16 мужчин в возрасте от 32 до 59 лет, ранее перенесших вазэктомию (операцию по стерилизации путем перекрытия или перерезания семявыводящих путей). Пациенты получали одну из дозировок препарата (10, 30, 90 и 180 мг) или плацебо. Для определения биодоступности активного вещества часть из них получали YCT-529 натощак, другие — после завтрака.

Показано, что однократный прием этой разработки практически не влияет на уровень гормонов (тестостерона, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов), частоту сердечных сокращений, психоэмоциональное состояние, маркеры воспаления, половое влечение, состав крови и мочи. Почти все нежелательные реакции, отмеченные в течение двух недель, либо были легкими, либо не имели отношения к противозачаточному. Исключением стал один случай аритмии, который не потребовал медицинского вмешательства. Употребление пищи также не сказалось на биодоступности.

YourChoice уже приступила к проведению II фазы исследований, где изучается состояние пациентов спустя один и три месяца применения YCT-529.

Препарат действует, блокируя работу альфа-рецепторов ретиноевой кислоты (RAR-α) — так называется метаболит витамина A, участвующий в сперматогенезе. Это подавляет мужскую фертильность, в то же время не нарушает гормональный баланс.

Современный рынок предлагает мужчинам лишь два метода контрацепции: презервативы и вазэктомия. Все доступные в продаже средства для предотвращения беременности рассчитаны на использование женщинами. Однако такие медикаменты нередко становятся причиной болей в голове и груди, перепадов настроения, депрессии, снижения либидо, межменструальных кровотечений, акне, изменения веса, нарушений менструального цикла.

За последние десятилетия предпринимались разные попытки создания мужских контрацептивов: от внутримышечных инъекций тестостерона энантата (синтетического аналога мужского полового гормона) до гидрогелевых имплантов, вводимых в семявыносящие протоки. Испытания в большинстве случаев приходилось завершать досрочно из-за выраженных негативных последствий для здоровья пациентов. Кроме того, этот сегмент не привлекает достаточно инвестиций, поскольку разработка препаратов стоит дорого, а их окупаемость вызывает сомнения у компаний.
Фото: freepik.com

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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29 июля, 2025 | Просмотров: 97