Американские ученые создали мужской негормональный контрацептив без побочных эффектов

Результаты фазы Iа клинических исследований подтвердили безопасность применения YCT-529 — мужского негормонального контрацептива от компании YourChoice Therapeutics. Однократный прием таблеток испытуемыми не сказался на их показателях тестостерона, частоте сердечного ритма или сексуальном здоровье.

Компания YourChoice Therapeutics разработала оральный мужской негормональный контрацептив YCT-529, который не вызывает побочные эффекты. Результаты фазы Ia клинических испытаний опубликованы в журнале Communications Medicine.

В исследовании участвовали 16 мужчин в возрасте от 32 до 59 лет, ранее перенесших вазэктомию (операцию по стерилизации путем перекрытия или перерезания семявыводящих путей). Пациенты получали одну из дозировок препарата (10, 30, 90 и 180 мг) или плацебо. Для определения биодоступности активного вещества часть из них получали YCT-529 натощак, другие — после завтрака.

Показано, что однократный прием этой разработки практически не влияет на уровень гормонов (тестостерона, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов), частоту сердечных сокращений, психоэмоциональное состояние, маркеры воспаления, половое влечение, состав крови и мочи. Почти все нежелательные реакции, отмеченные в течение двух недель, либо были легкими, либо не имели отношения к противозачаточному. Исключением стал один случай аритмии, который не потребовал медицинского вмешательства. Употребление пищи также не сказалось на биодоступности.