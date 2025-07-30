Ботсад лекарственных средств им. Сеченова лишили статуса объекта культурного наследия

Ботанический сад лекарственных средств академии им. Сеченова исключили из перечня объектов культурного наследия. В 2024 году из-за плотной городской застройки его перенесли на новое место — в парк Москворецкий.

Правительство решило исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Ботанический сад лекарственных растений Московской академии им. И.М. Сеченова. Опубликовано соответствующее распоряжение № 1984-р от 24.07.2025.

Ботсад находится в Москве по адресу: 4-й Красногвардейский пер., дом 20. Он был основан в 1946 году по инициативе профессорско-преподавательского состава кафедр ботаники и фармакогнозии при активном участии ректора Московского фармацевтического института проф. Антонины Туровой. Проект сада разрабатывали в сотрудничестве с известным московским ботаником Владимиром Ворошиловым.

Преподаватели и студенты высадили первые растения весной 1947 года. В течение двух лет на территории сада было высажено более 100 видов древесных и кустарниковых растений. Опыты по химическому мутагенезу лекарственных и пищевых растений начались в саду весной 1951 года.

В 1958 году Фармацевтический институт был преобразован в фармацевтический факультет Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. В 2017 году Ботанический сад лекарственных растений признали объектом культурного наследия регионального значения (Приказ Минкультуры России № 76259-р от 20.02.2017).

Как указано на сайте университета, в 2024 году «в связи с активным наступлением городской застройки» сад переехал на новую территорию в зоне природно-исторического парка Москворецкий. Здесь построили учебно-лабораторный корпус и оранжереи с тропической и субтропической зонами.

Фото: sechenov.ru

Дина Коблова

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