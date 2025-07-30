Какие БАД покупают государственные клиники

С 1 сентября 2025 года врачи смогут назначать БАД пациентам только из специального списка. «ФВ» проанализировал госзакупки и выяснил, какие добавки наиболее популярны у госзаказчиков.

Закон об изменениях обращения БАД президент подписал 7 июня 2025 года. Согласно документу, органы исполнительной власти должны создать перечень БАД, которые могут назначаться медицинскими работниками, а также методические рекомендации со схемами применения добавок. Закон не регламентирует каким-либо образом госзакупки БАД, но косвенно может повлиять на поставки добавок в госучреждения.

Сколько БАД закупают

Согласно данным AlphaRM, в 2023 году госзакупки БАД составили 342,6 тыс. упаковок на 51,1 млн руб., а в 2024 году – 307,2 тыс. упаковок на 62,1 млн руб., то есть в упаковках было снижение на 10%, а в рублях рост на 22%. БАД закупается намного больше, чем гомеопатических средств. В 2023 году госзаказчики приобрели 6,5 тыс. упаковок гомеопатии* на 6 млн руб., а в 2024 году – 5,9 тыс. упаковок на 6,9 млн руб.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

За 12 месяцев, с апреля 2024 года по май 2025-го, закупки БАД снизились на 1% в рублях, а гомеопатия выросла на 56%, в упаковках снижение на 43% у БАД и рост на 36% у гомеопатических лекарств. Снижение продаж БАД связано с уменьшением закупок в первые пять месяцев 2025 года, в упаковках падение составило 64%, в рублях ­– 39%.

Какие БАД поставляют по госзаказу

В апреле 2024 – мае 2025 года в рублях лидирует группа поливитаминов и минералов для беременных женщин. Их поставки выросли на 26% по сравнению с апрелем 2023 – маем 2024 года. На втором месте БАД для спортсменов: госзакупки группы увеличились на 108%. Сюда относятся аминокислоты, креатин и др. Антиоксиданты замыкают тройку лидеров, их прирост составил 40%. Наибольшие поставки пришлись на тиоктовую кислоту.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Моновитамины лидеры по поставкам в упаковках, их закупки снизились на 39%. Такое падение обусловлено уменьшением поставок аскорбиновой кислоты, зарегистрированной как БАД, на 32%, фолиевой кислоты на 60%, колекальциферола на 74% соответственно.

На втором месте БАД, влияющие на центральную нервную систему. К ним относятся глицин, магний в комбинации с пиридоксином, колекальцеферолом, цинком и другими микроэлементами. На третьей строчке гематоген, госпоставки которого выросли на 146%. В первой десятке БАД есть и более сильный рост. Венотонизирующие добавки и венопротектры выросли в 37 раз, с 238 до 8,9 тыс. упаковок.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие регионы лидируют

На первом месте по госзакупкам БАД – Москва. В апреле 2024 ­– мае 2025 года закупки столицы выросли на 117%. Вторую строчку заняла Чеченская Республика с ростом на 155%. Московская область и Санкт-Петербург, которые обычно располагаются рядом с Москвой, по поставкам БАД на пятом и шестом местах соответственно. При этом закупки в Московской области снизились на 51%, а в северной столице на 40%.

Стоит отметить, что часто БАД закупаются не для лечебного процесса, а для дальнейшей продажи. Например, в июне 2025 года АО «Губернские аптеки» из Красноярска закупили БАД аскорбиновую кислоту на 44,5 тыс. руб. Также среди крупных закупщиков региональные фармации. Среди других крупных заказчиков перинатальные центры, медцентры, связанные со спортивной медициной.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*ФТГ гомеопатическое средства

Елена Калиновская

pharmvestnik