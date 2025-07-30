Структура «Р-Фарм» начала производить в «Технополис Москва» препарат для лечения ХБП с парикальцитолом

«Р-Опра» выпускает препарат в форме желатиновых капсул по полному производственному циклу. «Р-Фарм» зарегистрировал средство, по данным ГРЛС, в мае 2025 года под ТН Декальпар, дозировка парикальцитола, указано в реестре, составляет 1 мгк. Производством действующего вещества должен заниматься «Р-Фарм» на заводе в Ярославской области, в ОЭЗ «Р-Опра» фасует и упаковывает лекарство, производит готовую ЛФ, а также осуществляет выпускающий контроль качества.

Впервые AbbVie зарегистрировала в России свой парикальцитол под ТН Земплар в 2009 году. У компании три действующих регудостоверения на лекарство в форме раствора для внутривенного введения в дозировке 5 мгк/мл, а также в форме капсул в дозировках 1 мгк и 2 мгк.

По сообщению Ликсутова, общий объем инвестиций в развитие производственных мощностей «Р-Опра» в ОЭЗ «Технополис Москва» составляет 8,7 млрд рублей. Поставки Декальпара, а также иммунодепрессантов, препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита начнутся в 2026 году.

ООО «Р-Опра», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2012 году в Москве, с 2022 года 100% компании принадлежат «Р-Фарм». Выручка компании «Р-Опра» в 2024 году оценивается в 1,8 млрд рублей, убыток – 192 млн рублей.

На данный момент у «Р-Фарм» и ее дочерней структуры заключено с Москвой три офсетных контракта: на 10, 1 и 4,8 млрд рублей. По ним ГК должна будет организовать производство лекарств по 45 МНН.