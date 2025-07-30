GSK приобретет у китайской компании права на препарат от ХОБЛ

На данный момент проводится I фаза клинических исследований (КИ) препарата HRS-9821, в ходе которой специалисты оценивают безопасность, переносимость, фармакокинетику и фармакодинамику при однократной ингаляции суспензии препарата через небулайзер здоровым добровольцам и многократной ингаляции пациентам с ХОБЛ.

Другие препараты Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, попавшие в контур сделки, находятся на ранней стадии разработки. Они предназначены для лечения онкологических, иммунологических, респираторных и воспалительных заболеваний.

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals – международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Китае. В структуру оператора входит 14 центров НИОКР. По состоянию на 31 декабря 2024 года компания проводила порядка 400 КИ более 90 инновационных препаратов-кандидатов. На данный момент Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals удалось вывести на внутренний рынок 23 препарата. В Европе и США часть из них проходит финальный этап КИ или ожидает регистрации.

В январе 2025 года GSK объявила о планах приобрести американского разработчика онкопрепаратов IDRx за $1,15 млрд для расширения собственного портфеля профильных препаратов. В периметр сделки вошел высокоселективный ингибитор тирозинкиназы – IDRX-42, предназначенный для первой линии терапии желудочно-кишечных стромальных опухолей.

В ходе сделки GSK планировала выплатить IDRx $1 млрд в качестве аванса с возможностью предоставления дополнительных $150 млн в случае успешного одобрения препарата регулирующими органами.

В мае британская фармкомпания приобрела за $2 млрд у Boston Pharmaceuticals права на препарат efimosfermin для лечения заболеваний печени, находящийся на поздней стадии испытаний. GSK выплатит авансовый платеж в размере $1,2 млрд и до $800 млн в виде поэтапных выплат по итогам успешной реализации проекта.

С начала 2025 года индекс Hang Seng Biotech, отображающий общую динамику 50 крупнейших биотехнологических компаний Китая, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, вырос сразу на 60%. Эксперты связывают рост инвестиционной привлекательности этого сектора с рядом крупных международных сделок. Как профильные компании из Китая наращивают присутствие на глобальном рынке – в обзоре Vademecum.