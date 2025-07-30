Приморская прокуратура внесла более ста представлений главврачам из-за нарушений в лекобеспечении пациентов

По решению прокуратуры в суд направлено 17 исковых заявлений на общую сумму около 1,5 млн рублей с целью восстановления прав граждан на получение льготных лекарств. Как сообщили в ведомстве, принятые прокуратурой меры позволили обеспечить лекарствами и медизделиями более 300 пациентов, 17 онкологических кабинетов получили необходимое оборудование.

Прокуроры выявили более 180 нарушений в ходе реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробности не раскрываются, уточняется, что принято более 150 мер для их устранения.

Надзорное ведомство установило факт закупки некачественных томографов при реализации нацпроекта «Здравоохранение» по завышенной стоимости. Предполагаемый ущерб составил выше 60 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Информации о предполагаемых фигурантах пока нет. В Арбитражный суд Приморского края направлено исковое заявление к поставщику медоборудования для возмещения ущерба.

По материалам прокурорской проверки правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина обратился в неназванную частную клинику с жалобами на плохое самочувствие. Врач поставил диагноз «субэндокардиальный инфаркт миокарда», но скорую помощь для экстренной госпитализации не вызвал и отправил пациента на амбулаторное лечение. В результате мужчина в тот же день скончался.

В 2023 году надзорный орган также обращал внимание на недочеты в сфере здравоохранения Приморского края. Так, прокуроры обнаружили просроченные контракты на поставки медоборудования и проведение капремонтов в госклиниках по нацпроекту «Здравоохранение». По данным ведомства, в регионе с 2022 на 2023 год сдвинулись сроки реализации проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Модернизация первичного звена здравоохранения». Бывшая министром здравоохранения региона Анастасия Худченко получила представление.

В середине июля 2025 года представление прокуратуры получил руководитель Минздрава Пензенской области Вячеслав Космачев из-за дефицита препаратов для льготных групп граждан. По данным прокуроров, это произошло из-за просчетов при анализе потребности таких лекарств и несвоевременного распределения товарных запасов медикаментов, что привело к недофинансированию отрасли здравоохранения на 2025 год.