Новая технология позволит сделать лекарства от рака эффективнее и безопаснее

Исследовательская группа Бристольского университета разработала способ изменения пространственной структуры молекул, буквально «переворачивая» их. Технология позволяет усовершенствовать синтез применяемых в медицине соединений, в том числе в препаратах для лечения рака молочной железы, сообщает сайт вуза.

Новый механизм позволяет менять форму соединения с правосторонней на левостороннюю путем добавления в химическую реакцию общего агента. Благодаря использованию боранов (соединения, содержащие атомы бора и водорода) ученые смогли не только эффективно получать тетразамещенные алкены, включая противораковый тамоксифен, но и легко придавать им нужную форму.

«Это как собирать молекулы из деталей Lego — можно свободно менять структуру», — цитирует «Газета.ру» автора исследования, профессора синтетической химии Бристольского университета Вариндера Аггарвала. По его словам, результаты научной работы позволят создавать альтернативы препарату с МНН тамоксифен — «потенциально более эффективные и с меньшими побочными эффектами».

Компьютерное моделирование, проведенное в Университете Колорадо, подтвердило мгновенное изменение геометрии алкена. «Простое изменение условий реакции путем добавления реагента меняет направление геометрии алкена с левого на правое. Это удивительно, раньше такого никто не видел», — рассказал соавтор исследования, профессор химии в Университете Колорадо Роберт Патон.

Отмечается, что технология может применяться не только для разработки лекарств, но и материалов.

Ранее ученые Кембриджского университета разработали модель искусственного интеллекта для переоценки результатов уже завершенного неудачного клинического исследования.

gxpnews