Ученые из Мордовии создали биосовместимые наночастицы для магнитной терапии рака

Ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (МГУ) создали биосовместимые магнитные наночастицы для лечения рака методом магнитной гипертермии. Разработка направлена на точечное уничтожение опухолей с минимальным вредом для здоровых тканей. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Метод основан на введении в опухоль наночастиц оксида железа, которые под действием переменного магнитного поля нагреваются до 43–45 °C, убивая раковые клетки. В отличие от химиотерапии, гипертермия обеспечивает локальное воздействие, снижая риск побочных эффектов.

Наночастицы стабилизированы олеиновой кислотой и олеатом натрия, что предотвращает их слипание, повышает устойчивость в растворе. В отличие от зарубежных аналогов с кремнийорганическими покрытиями, российские наночастицы более биосовместимы.

Пилотные доклинические испытания на животных с карциномой показали эффективное торможение роста опухоли, увеличение выживаемости и отсутствие токсичности. Следующий этап — полноценные доклинические исследования, оптимизация дозировки и способов введения.

Проект реализуется в рамках Федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Н. П. Огарева. В команде специалисты по медицине, химии, физике, биотехнологии и фармацевтике, включая студентов и аспирантов.

Разработка открывает путь к созданию отечественного высокотехнологичного препарата для целевой онкотерапии и может стать важным элементом персонализированной медицины в России.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2023 года количество зарегистрированных радиофармацевтических препаратов выросло с 54 до 62, при этом около 90% из них производятся в стране. За последние 5 лет одногодичная летальность онкопациентов снизилась на 18%, а выявление рака на ранних стадиях увеличилось на 7%.

gxpnews