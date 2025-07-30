Минздрав закупит вакцины на 14,7 млрд рублей

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» (структура Минздрава РФ) проводит закупку вакцин на 14,7 млрд рублей. Препараты приобретаются за счет федерального бюджета.

Объектом закупки выступает «поставка иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики», а именно вакцин для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций, а также лиофилизата для суспензии для внутримышечного введения, говорится на сайте госзакупок.

Препараты приобретаются для проведения профилактических прививок, включенных в Национальный прививочный календарь.

Заявки принимаются до 11 августа 2025 года. Поставщик будет определен 13 августа 2025 года.

Место поставки вакцин — Барнаул, срок исполнения контракта — с даты его заключения до 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в России сокращается объем федеральных закупок лекарств: в первом полугодии 2025 года он составил 471 млрд рублей, что на 19% меньше, чем в январе — июне 2024-го.

gxpnews