Forbes представил топ-50 аптечных сетей России

Forbes представил топ-50 крупнейших аптечных сетей России. Согласно данным издания, объем российского розничного аптечного рынка с учетом БАД и прочего ассортимента в 2024 году вырос на 14% в годовом отношении и достиг 2,139 трлн рублей. Более половины этой суммы, 1,5 трлн рублей, обеспечили участники рейтинга.

Лидером топ-50 стала сеть аптек «Апрель» (доля рынка 9,07%) с объемом продаж по итогам прошлого года 194,1 млрд рублей. Средняя месячная выручка сети составила 1,98 млн рублей на аптеку, средний чек — 680 рублей. На втором месте «Ригла» (7,93%) с годовыми продажами в размере 169,6 млрд рублей, выручкой в месяц на аптеку 3,14 млн рублей и средним чеком 701 рубль. Замыкает тройку «Планета Здоровья» (5,63%): объем продаж компании в 2024 году составил 120,3 млрд рублей, выручка в месяц на аптеку — 3,98 млн рублей, средний чек — 750 рублей.

Далее расположились «Имплозия» (5,32%) с показателями 114,4 млрд рублей, 2 млн рублей и 638 рублей, а также «Аптечная сеть 36,6» (4,52%) с 96,8 млрд рублей, 3,62 млн рублей и 893 рубля соответственно.

В десятку самых крупных аптечных сетей по версии Forbes также вошли (в порядке убывания) «Нео-Фарм» (4,27% рынка), «Эркафарм»/«Мелодия здоровья» (3,75%), «Фармленд» (3,75%), «Вита» (3,64%) и «Ирис» (3,62%).

Как ранее сообщали GxP News, российский рынок лекарств в мае 2025 года вырос на 15,1% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Однако в натуральных единицах рост составил всего 1,3%, что свидетельствует о снижении количества покупаемых упаковок лекарств.

gxpnews