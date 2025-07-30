«Р-Опра» запустила в России производство первого аналога парикальцитола от AbbVie

Фармацевтическое предприятие «Р-Опра», входящее в группу компаний «Р-Фарм», запустило производство лекарств для терапии тяжелых форм хронической болезни почек на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”» в Алабушево. Компания зарегистрировала и начала выпуск препарата «Декальпар» (парикальцитол) на основе синтетического аналога витамина D. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), это первый в России аналог парикальцитола от американской компании AbbVie.

«Выпуск нового препарата осуществляется в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл — от синтеза активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества до получения готовой лекарственной формы», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2026 году «Р-Опра» начнет поставки иммунодепрессантов, а также лекарств для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, общий объем инвестиций в развитие производственных мощностей компании «Р-Опра» в особой экономической зоне столицы составил 8,7 млрд рублей.

Парикальцитол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно данным ГРЛС, помимо «Р-Опры» регудостоверение на парикальцитол есть только у AbbVie.

Американский фармгигант выпускает его под торговым наименованием «Земплар» в форме капсул и раствора для внутривенного введения. Производственный цикл включает стадии упаковки и выпускающего контроля качества, которые компания осуществляет на заводе «Ортат» (также входит в «Р-Фарм»). Остальные этапы производства локализованы в Италии и Ирландии.

«Р-Опра» с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Технополис „Москва”». За это время компания создала свыше 280 высокотехнологичных рабочих мест. С начала года завод выпустил свыше 280 тысяч упаковок лекарств по офсетным контрактам и готовится к запуску новых производств в сфере онкологии, эндокринологии и неврологии.

gxpnews