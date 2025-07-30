Комиссия Минздрава рассмотрит более 20 кандидатов на включение в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет второе заседание в 2025 году. За два дня будут рассмотрены 23 МНН на включение в ЖНВЛП и два на исключение. Изменение перечня препаратов для программы ВЗН не ожидается.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет двухдневное заседание — 6 и 7 августа 2025 года. Планируется рассмотреть заявления о включении в Перечень ЖНВЛП 23 МНН. Также поданы две заявки на исключение из перечня. Кандидатов на пополнение списка препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) нет.

Рассмотрение заявок на включение препаратов в лекарственные перечни пройдет второй раз в 2025 году. Первый раз комиссия собиралась в апреле 2025 года. Тогда было решено включить в перечень лорлатиниб по цене 183,2 тыс. за упаковку, а также пэгцетакоплан по цене 106,2 тыс. за упаковку. Пять предложений по пополнению Перечня ЖНВЛП было отклонено, кроме того, комиссия проголосовала против включения сипонимода в Перечень ВЗН.