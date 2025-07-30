Комиссия Минздрава рассмотрит более 20 кандидатов на включение в ЖНВЛП
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет второе заседание в 2025 году. За два дня будут рассмотрены 23 МНН на включение в ЖНВЛП и два на исключение. Изменение перечня препаратов для программы ВЗН не ожидается.
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет двухдневное заседание — 6 и 7 августа 2025 года. Планируется рассмотреть заявления о включении в Перечень ЖНВЛП 23 МНН. Также поданы две заявки на исключение из перечня. Кандидатов на пополнение списка препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) нет.
Рассмотрение заявок на включение препаратов в лекарственные перечни пройдет второй раз в 2025 году. Первый раз комиссия собиралась в апреле 2025 года. Тогда было решено включить в перечень лорлатиниб по цене 183,2 тыс. за упаковку, а также пэгцетакоплан по цене 106,2 тыс. за упаковку. Пять предложений по пополнению Перечня ЖНВЛП было отклонено, кроме того, комиссия проголосовала против включения сипонимода в Перечень ВЗН.
Больше всего в августе будет рассмотрено противоопухолевых лекарств — 10 МНН, также в числе кандидатов препараты от болезни Фабри, гемофилии А, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ и др.
Сразу три МНН для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии предложено включить в ЖНВЛП. Один из них — равулизумаб — уже был одобрен в августе 2024 года, затем в декабре того же года решение было отозвано.
|Препараты, которые будут рассмотрены Комиссией Минздрава РФ
|6 августа
|МНН
|Перечень
|1. Пэгунигалзидаза альфа
|ЖНВЛП
|2. Лоноктоког альфа
|ЖНВЛП
|3. Луспатерцепт
|ЖНВЛП
|4. Финеренон
|ЖНВЛП
|5. Омега-3 кислот этиловые эфиры 90
|ЖНВЛП
|6. Претоманид
|ЖНВЛП
|7. Фостемсавир
|ЖНВЛП
|8. Иринотекан
|ЖНВЛП
|9. Энкорафениб
|ЖНВЛП
|10. Биниметиниб
|ЖНВЛП
|11. Капивасертиб
|ЖНВЛП
|12. Камрелизумаб
|ЖНВЛП
|13. Энфортумаб ведотин
|ЖНВЛП
|14. Глофитамаб
|ЖНВЛП
|15. Мосунетузумаб
|ЖНВЛП
|7 августа
|1. Даролутамид
|ЖНВЛП
|2. Пэгфилграстим
|ЖНВЛП
|3. Интерферон гамма человеческий рекомбинантный
|Исключение из ЖНВЛП
|4. Меглюмина акридонацетат
|Исключение из ЖНВЛП
|5. Равулизумаб
|ЖНВЛП
|6. Даникопан
|ЖНВЛП
|7. Иптакопан
|ЖНВЛП
|8. Белумосудил
|ЖНВЛП
|9. Офатумумаб
|ЖНВЛП
|10. Будесонид + сальбутамол
|ЖНВЛП
|Источник: Минздрав РФ
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