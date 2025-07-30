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Минпромторг предложил связать системы маркировки лекарств и товаров

Минпромторг предложил изменения в информационный контур систем мониторинга движения товаров и маркировки лекарств. Документом предлагается установить обмен данными между двумя системами и подтверждать производство препаратов в ЕАЭС по полному циклу.

Минпромторг планирует внести изменения в некоторые акты Правительства РФ, касающиеся системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и системы маркировки товаров. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 7 августа.

Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Добавляется взаимодействие с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В нее из системы МДЛП будут передаваться данные о:

  • маркированных упаковках (количество, дата маркировки);
  • введенных в оборот препаратах (количество, дата и реквизиты записи в АИС Росздравнадзора);

Фото: 123rf.com

Дина Коблова
Таисия Кубрина
pharmvestnik

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30 июля, 2025 | Просмотров: 105